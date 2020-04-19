Германия и Франция примут майские теннисные турниры
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В мае в Германии и Франции состоятся выставочные теннисные турниры за ослабления пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Первое выставочное мероприятие в мире по теннису после пандемии коронавируса должно состояться в Германии с 1 мая. Главной фигурой станет бывшая 64-я ракетка мира Дастин Браун из Германии. Всего участие примут восемь теннисистов.
Ослабление блокировки Covid-19 в Германии позволило восстановить теннис в трех из 16 штатах Германии. Одним из них является Рейнланд-Пфальц, где будут организованы выставочные соревнования.
Местные власти разрешили провести турнир при условии, что теннисисты за пределами корта будут носить маски. Во время матчей на корте будут только игроки и судья на вышке. Система PlaySight будет передавать Tennis Channel картинку с корта и работать без оператора.
Кроме того отметим, что 16-17 мая похож турнир - Ultimate Tennis Showdown, в своей академии на юге Франции проведет Патрик Муратоглу. Участие в нем уже подтвердил 10-й номер мирового рейтинга АТР - Гоффен.