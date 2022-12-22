Німеччина розглядає постачання додаткового озброєння для України після відправлення США Patriot

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"Після поставки Patriot ми розглянемо, що ми могли б поставити додатково, оскільки ми знаємо, що ці системи ППО рятують життя", - сказав Бербок у Берліні.

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Німеччина теж має Patriot, і нещодавно вона запропонувала їх Польщі разом з німецькими військами для експлуатації. На той час йшлося про те, що систему не можна відправити в Україну, оскільки німецькі війська не можуть бути розміщені на території України, а українцям буде потрібна інтенсивна підготовка для їх використання.

Німеччина вже відправила Києву нову систему ППО Iris-T, здатну захистити ціле місто.