Німеччина розглядає постачання додаткового озброєння для України після відправлення США Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. За словами міністра закордонних справ Анналени Бербок, Німеччина розгляне питання додаткового озброєння, яке вона може поставити Україні для відбиття атак росії після рішення Сполучених Штатів надати систему ППО Patriot, інформує УНН посилаючись на агентство dpa.
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"Після поставки Patriot ми розглянемо, що ми могли б поставити додатково, оскільки ми знаємо, що ці системи ППО рятують життя", - сказав Бербок у Берліні.
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Німеччина теж має Patriot, і нещодавно вона запропонувала їх Польщі разом з німецькими військами для експлуатації. На той час йшлося про те, що систему не можна відправити в Україну, оскільки німецькі війська не можуть бути розміщені на території України, а українцям буде потрібна інтенсивна підготовка для їх використання.
Німеччина вже відправила Києву нову систему ППО Iris-T, здатну захистити ціле місто.