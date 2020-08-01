Німеччина призупиняє угоду про взаємну екстрадицію з Гонконгом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Німеччина призупиняє дію угоди про взаємну екстрадицію з Гонконгом через рішення влади КНР відкласти на рік заплановані на 6 вересня вибори до місцевої Законодавчої ради. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Німеччина призупиняє дію угоди про взаємну екстрадицію з Гонконгом через рішення влади цього спеціального адміністративного району КНР відкласти на рік заплановані на 6 вересня вибори до місцевої Законодавчої ради", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас, рішення не допустити до виборів десяток опозиційних кандидатів, а також перенесення термінів голосування є "черговим посяганням на права громадян Гонконгу".
"Німеччина неодноразово ясно давала зрозуміти, що очікує від КНР виконання своїх зобов'язань у рамках міжнародного права", - додав Маас.
Як повідомлялося в УНН раніше, Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр розкритикував владу КНР за ухвалення так званого "закону про національну безпеку Гонконгу".