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Німеччина призупиняє угоду про взаємну екстрадицію з Гонконгом

Німеччина призупиняє угоду про взаємну екстрадицію з Гонконгом

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Німеччина призупиняє дію угоди про взаємну екстрадицію з Гонконгом через рішення влади КНР відкласти на рік заплановані на 6 вересня вибори до місцевої Законодавчої ради. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

"Німеччина призупиняє дію угоди про взаємну екстрадицію з Гонконгом через рішення влади цього спеціального адміністративного району КНР відкласти на рік заплановані на 6 вересня вибори до місцевої Законодавчої ради", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас, рішення не допустити до виборів десяток опозиційних кандидатів, а також перенесення термінів голосування є "черговим посяганням на права громадян Гонконгу".

"Німеччина неодноразово ясно давала зрозуміти, що очікує від КНР виконання своїх зобов'язань у рамках міжнародного права", - додав Маас.

Як повідомлялося в УНН раніше, Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр розкритикував владу КНР за ухвалення так званого "закону про національну безпеку Гонконгу".

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