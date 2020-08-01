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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 69249 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 15:53 • 104213 просмотра

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4 марта, 13:25 • 111878 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102402 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102641 просмотра

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Германия приостанавливает соглашение о взаимной экстрадиции с Гонконгом

Германия приостанавливает соглашение о взаимной экстрадиции с Гонконгом

Киев  •  УНН

 • 12334 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Германия приостанавливает действие соглашения о взаимной экстрадиции с Гонконгом из-за решения властей КНР отложить на год запланированные на 6 сентября выборы в местный Законодательный совет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Германия приостанавливает действие соглашения о взаимной экстрадиции с Гонконгом из-за решения властей этого специального административного района КНР отложить на год запланированные на 6 сентября выборы в местный Законодательный совет", - говорится в сообщении.

Как отметил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, решение не допустить к выборам десяток оппозиционных кандидатов, а также перенос сроков голосования является "очередным посягательством на права граждан Гонконга".

"Германия неоднократно ясно давала понять, что ожидает от КНР выполнения своих обязательств в рамках международного права", - добавил Маас.

Как сообщалось в УНН ранее, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал власти КНР за принятие так называемого "закона о национальной безопасности Гонконга".

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