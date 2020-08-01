Германия приостанавливает соглашение о взаимной экстрадиции с Гонконгом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Германия приостанавливает действие соглашения о взаимной экстрадиции с Гонконгом из-за решения властей КНР отложить на год запланированные на 6 сентября выборы в местный Законодательный совет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Германия приостанавливает действие соглашения о взаимной экстрадиции с Гонконгом из-за решения властей этого специального административного района КНР отложить на год запланированные на 6 сентября выборы в местный Законодательный совет", - говорится в сообщении.
Как отметил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, решение не допустить к выборам десяток оппозиционных кандидатов, а также перенос сроков голосования является "очередным посягательством на права граждан Гонконга".
"Германия неоднократно ясно давала понять, что ожидает от КНР выполнения своих обязательств в рамках международного права", - добавил Маас.
Как сообщалось в УНН ранее, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал власти КНР за принятие так называемого "закона о национальной безопасности Гонконга".