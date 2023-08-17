Німеччина передала Україні ще два ЗРК IRIS-Т
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Німеччина передала Україні ще дві пускові установки системи IRIS-T SLS. Також Україна отримала ще снаряди 155-мм калібру, радари та вантажний транспорт. Про це йдеться на сайті федерального уряду, повідомляє УНН.
Деталі
Перелік наданої військової допомоги:
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- 2 пускові пристрої IRIS-T SLS;
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- 4359 снарядів 155-мм калібру;
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- 10 радіолокаційних станцій для наземного моніторингу GO12;
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- 4 надпотужних напівпричепи 8х8 HX81 та 5 напівпричепів;
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- 8 змінних вантажних комплексів.
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Нагадаємо
Уряд Німеччини зобов’язався надати Україні 6 систем IRIS-T SLM, дві з яких вже поставлені на бойове чергування ПС ЗСУ.
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