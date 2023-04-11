Німеччина: близько 3,4 мільйона людей ніколи не були в мережі Інтернет

ukru
Ексклюзив
15:02 • 59541 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 101933 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 129662 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 281957 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 195039 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 180327 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 290804 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456723 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347349 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357765 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
87 %
747 мм
Хмарно, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 199354 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 163770 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 162112 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 118694 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 73725 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 281860 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 290751 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 518398 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 651658 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 674465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 53338 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 73725 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 162112 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 199354 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 210103 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Німеччина: близько 3,4 мільйона людей ніколи не були в мережі Інтернет

Німеччина: близько 3,4 мільйона людей ніколи не були в мережі Інтернет

Київ • УНН

 • 769590 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Згідно зі статистикою, опублікованою у вівторок, близько 3,4 мільйона людей у Німеччині віком від 16 до 74 років живуть офлайн, передає УНН з посиланням на DPA.

Деталі

Група, що становить близько 6% населення, ніколи не була в мережі, як свідчать дані Федерального статистичного управління, причому цифри належать до 2022 року. Згідно з даними, шоста частина людей віком від 65 до 74 років ніколи не була у мережі.

При цьому 5% людей віком від 45 до 64 років ніколи не користувалися Інтернетом.

Частка людей, молодших 45 років, що живуть оффлайн, склала 2%.

Цифри показують, що Німеччина знаходиться приблизно на середньому рівні, порівняно з іншими країнами Європи. У ЄС близько 7% населення ніколи не були в мережі минулого року, заявила влада Німеччини з посиланням на статистичне управління Євростату.

Проте між країнами ЄС є суттєві відмінності. За даними, у скандинавських країнах, Люксембурзі, Нідерландах, Бельгії та Ірландії менше 4% людей віком від 16 до 74 років ніколи не користувалися інтернетом.

Але в Греції та Португалії близько 14% людей того ж віку ніколи не були у мережі. Так само в Хорватії та Болгарії 13% людей живуть офлайн.

За оцінками Міжнародного союзу електрозв'язку Організації Об'єднаних Націй (МСЕ), минулого року третина населення світу, або близько 34%, не мала доступу до Інтернету. Це відповідає приблизно 2,7 мільярдам людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59