Німеччина: близько 3,4 мільйона людей ніколи не були в мережі Інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Згідно зі статистикою, опублікованою у вівторок, близько 3,4 мільйона людей у Німеччині віком від 16 до 74 років живуть офлайн, передає УНН з посиланням на DPA.
Деталі
Група, що становить близько 6% населення, ніколи не була в мережі, як свідчать дані Федерального статистичного управління, причому цифри належать до 2022 року. Згідно з даними, шоста частина людей віком від 65 до 74 років ніколи не була у мережі.
При цьому 5% людей віком від 45 до 64 років ніколи не користувалися Інтернетом.
Частка людей, молодших 45 років, що живуть оффлайн, склала 2%.
Цифри показують, що Німеччина знаходиться приблизно на середньому рівні, порівняно з іншими країнами Європи. У ЄС близько 7% населення ніколи не були в мережі минулого року, заявила влада Німеччини з посиланням на статистичне управління Євростату.
Проте між країнами ЄС є суттєві відмінності. За даними, у скандинавських країнах, Люксембурзі, Нідерландах, Бельгії та Ірландії менше 4% людей віком від 16 до 74 років ніколи не користувалися інтернетом.
Але в Греції та Португалії близько 14% людей того ж віку ніколи не були у мережі. Так само в Хорватії та Болгарії 13% людей живуть офлайн.
За оцінками Міжнародного союзу електрозв'язку Організації Об'єднаних Націй (МСЕ), минулого року третина населення світу, або близько 34%, не мала доступу до Інтернету. Це відповідає приблизно 2,7 мільярдам людей.