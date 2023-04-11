Германия: около 3,4 миллиона человек никогда не были в сети Интернет

Детали

Группа, составляющая около 6% населения, никогда не была в сети, как свидетельствуют данные Федерального статистического управления, причем цифры относятся к 2022 году. Согласно данным, шестая часть людей в возрасте от 65 до 74 лет никогда не была в сети.

При этом 5% людей в возрасте от 45 до 64 лет никогда не пользовались Интернетом.

Доля людей младше 45 лет, живущих оффлайн, составила 2%.

Цифры показывают, что Германия находится примерно на среднем уровне, по сравнению с другими странами Европы. В ЕС около 7% населения никогда не были в сети в прошлом году, заявили власти Германии со ссылкой на статистическое управление Евростата.

Однако между странами ЕС есть существенные различия. По данным, в скандинавских странах, Люксембурге, Нидерландах, Бельгии и Ирландии менее 4% людей в возрасте от 16 до 74 лет никогда не пользовались интернетом.

Но в Греции и Португалии около 14% людей того же возраста никогда не были в сети. Так же в Хорватии и Болгарии 13% людей живут офлайн.

По оценкам Международного союза электросвязи Организации Объединенных Наций (МСЭ), в прошлом году треть населения мира, или около 34%, не имела доступа к Интернету. Это соответствует примерно 2,7 миллиардам человек.