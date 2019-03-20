Нігерійський оборонець поповнив ряди донецького "Олімпіку"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Донецький "Олімпік" підписав контракт з нігерійським захисником Дарлінгтоном Ігвекалі. Про це сказано в повідомленні донецького клубу, передає УНН.
З 18-річним центральним захисником підписано угоду терміном до літа 2023 року. Він буде виступати під 20-м номером.
Новачок "Олімпіка" народився в Нігерії і є вихованцем "Magic international football club ENUGU". Після закінчення навчання в академії потрапив в турецький "Аланьяспор". Протягом півроку тренувався з першою командою і виступав у молодіжній першості турецької ліги U-21, де зіграв вісім поєдинків.
Додамо, "Олімпік" після першого етапу УПЛ займає 10 місце з 20-ма очками.