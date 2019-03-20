Нигерийский защитник пополнил ряды донецкого "Олимпика"

С 18-летним центральным защитником подписано соглашение сроком до лета 2023 года. Он будет выступать под 20-м номером.

Новичок "Олимпика" родился в Нигерии и является воспитанником "Magic international football club ENUGU". После окончания обучения в академии попал в турецкий "Аланьяспор". В течение полугода тренировался с первой командой и выступал в молодежном первенстве турецкой лиги U-21, где сыграл восемь матчей.

Добавим, "Олимпик" после первого этапа УПЛ занимает 10 место с 20-ю очками.