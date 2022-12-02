Нічний ракетний обстріл Харківщини: в ОП показали наслідки

Деталі

Він нагадав, що постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці.

Є часткові руйнування будинку.

Доповнення

За даними ОВА, під інтенсивними обстрілами в Харківській області Куп’янський район.