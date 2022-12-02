Нічний ракетний обстріл Харківщини: в ОП показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко показав наслідки влучання ракети С-300 російських загарбників в п'ятиповерхівку на Харківщині, пише УНН.
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Він нагадав, що постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці.
Є часткові руйнування будинку.
Доповнення
За даними ОВА, під інтенсивними обстрілами в Харківській області Куп’янський район.