Ночной ракетный обстрел Харьковской области: в ОП показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко показал последствия попадания ракеты С-300 российских захватчиков в пятиэтажку в Харьковской области, пишет УНН.
Детали
Он напомнил, что пострадала женщина 67 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение и предоставили медицинскую помощь, пациентка продолжит лечение амбулаторно. Еще одной 24-летней женщине была оказана помощь на месте.
Есть частичные разрушения дома.
Дополнение
По данным ОВА, под интенсивными обстрелами в Харьковской области Купянский район.