Ночной ракетный обстрел Харьковской области: в ОП показали последствия

Детали

Он напомнил, что пострадала женщина 67 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение и предоставили медицинскую помощь, пациентка продолжит лечение амбулаторно. Еще одной 24-летней женщине была оказана помощь на месте.

Есть частичные разрушения дома.

Дополнение

По данным ОВА, под интенсивными обстрелами в Харьковской области Купянский район.