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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29401 перегляди

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росіяни вдарили ракетою С-300 по Харківщині: є руйнування та постраждалі

росіяни вдарили ракетою С-300 по Харківщині: є руйнування та постраждалі

Київ • УНН

 • 652752 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Цієї ночі російські війська вдарили ракетою С-300 по житловому будинку в селі Клугино-Башкирівка Харківської області – постраждало двоє жінок. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Цитата

"Близько півночі у селі Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній дівчині надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку", – написав Синєгубов.

Деталі

За даними голови ОВА, під інтенсивними обстрілами був Куп’янський район. Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів виникали пожежі в гаражах, горіли авто та господарчі споруди.

Крім того, росіяни завдають артилерійські удари по Вовчанську та населених пунктах громади. Внаслідок одного із обстрілів було пошкоджено приватну сільгосподарську техніку.

Нагадаємо

Російські війська у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів Куп‘янського району Харківської області. 

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