росіяни вдарили ракетою С-300 по Харківщині: є руйнування та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Цієї ночі російські війська вдарили ракетою С-300 по житловому будинку в селі Клугино-Башкирівка Харківської області – постраждало двоє жінок. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
Цитата
"Близько півночі у селі Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній дівчині надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку", – написав Синєгубов.
Деталі
За даними голови ОВА, під інтенсивними обстрілами був Куп’янський район. Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів виникали пожежі в гаражах, горіли авто та господарчі споруди.
Крім того, росіяни завдають артилерійські удари по Вовчанську та населених пунктах громади. Внаслідок одного із обстрілів було пошкоджено приватну сільгосподарську техніку.
Нагадаємо
Російські війська у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів Куп‘янського району Харківської області.