росіяни вдарили ракетою С-300 по Харківщині: є руйнування та постраждалі

Цитата



"Близько півночі у селі Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній дівчині надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку", – написав Синєгубов.



Деталі



За даними голови ОВА, під інтенсивними обстрілами був Куп’янський район. Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів виникали пожежі в гаражах, горіли авто та господарчі споруди.

Крім того, росіяни завдають артилерійські удари по Вовчанську та населених пунктах громади. Внаслідок одного із обстрілів було пошкоджено приватну сільгосподарську техніку.

Нагадаємо

Російські війська у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів Куп‘янського району Харківської області.