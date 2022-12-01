Харківщина: росіяни посилили обстріли Куп'янського району

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"У кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі. Протягом доби окупаційні війська рф постійно наносили артилерійські удари по населених пунктах прикордонних громад району", – повідомив Синєгубов.



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За даними голови ОВА, внаслідок обстрілів Куп'янського району винкили пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, були влучання по відкритих територіях.

Окрім того, під обстрілами були прикордонні Вовчанська та Липецька громади – горіли гаражі, пошкоджені фасади приватних будинків.

Минулої доби на Харківщині обійшлося без постраждалих, додав Синєгубов.

Нагадаємо

29 листопада російські окупанти обстрілювали Куп'янський район Харківської області ракетами та з артилерії – зруйновано дахи двох будинків, є влучання на територію освітнього закладу.