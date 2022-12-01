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Харьковская область: россияне усилили обстрелы Купянского района

Киев • УНН

 • 604036 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Российские войска в несколько раз увеличили интенсивность обстрелов Купянского района Харьковской области. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Цитата

Цитата

"В несколько раз увеличилась интенсивность обстрелов в Купянском районе. В течение суток оккупационные войска россии постоянно наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных громад района", – сообщил Синегубов.

Детали

По данным главы ОВА, в результате обстрелов Купянского района произошли пожары в домах, хозяйственных сооружениях, складах, были попадания по открытым территориям.

Кроме того, под обстрелами находились пограничные Волчанская и Липецкая громады – горели гаражи, повреждены фасады частных домов.

За прошедшие сутки в Харьковской области обошлось без пострадавших, добавил Синегубов.

Напомним

29 ноября российские оккупанты обстреливали Купянский район Харьковской области ракетами и из артиллерии – разрушены крыши двух домов, было попадание на территорию образовательного учреждения.

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