россияне ударили ракетой С-300 по Харьковской области: есть разрушения и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Этой ночью российские войска ударили ракетой С-300 по жилому дому в селе Клугино-Башкировка Харьковской области – пострадали две женщины. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"Около полуночи в селе Клугино-Башкировка оккупанты попали ракетой С-300 в жилой дом. Пострадала женщина 67 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение и предоставили медицинскую помощь, пациентка продолжит лечение амбулаторно. Еще одной 24-летней девушке была оказана помощь на месте. Есть частичные разрушения пятиэтажного жилого дома", – написал Синегубов.
Детали
По данным главы ОВА, под интенсивными обстрелами находился Купянский район. Оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. В результате обстрелов возникали пожары в гаражах, горели авто и хозяйственные постройки.
Кроме того, россияне наносят артиллерийские удары по Волчанску и населенным пунктам громады. В результате одного из обстрелов была повреждена частная сельскохозяйственная техника.
Напомним
Российские войска в несколько раз увеличили интенсивность обстрелов Купянского района Харьковской области.