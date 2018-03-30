Нічна стрілянина у Харкові: загинув громадянин Азербайджану
Київ • УНН
ХАРКІВ - КИЇВ. 30 березня. УНН. Загиблий в результаті стрілянини у Харкові був громадянином Азербайджану та займався торгівлею на ринку “Барабашово”. Про це УНН повідомили у поліції.
Також у поліції додали, що поранення отримав громадянин Грузії.
Нападників ймовірно було четверо, але стріляли тільки двоє. Стріляли ймовірно з автоматів Калашнікова, один з яких нападники кинули під час втечі з місця події. Також нападники кинули патрони, балаклаву та руковиці.
Нагадаємо, невідомі розстріляли групу чоловіків, які пізно ввечері вийшли з ресторану. Один з постраждалих помер від отриманого кульового поранення в голову. Ще один оттримав поранення у стегно.
Також кулями пошкоджено автомобіль "Тойота". Нападники з місця події втекли. По місту було терміново введено поліцейську операцію "Сирена", - розповіли в поліції
Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції вживають комплекс невідкладних заходів щодо встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до неї.