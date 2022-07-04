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Незвичний попит: чим цікавляться сьогодні українці при купівлі житла

Незвичний попит: чим цікавляться сьогодні українці при купівлі житла

Київ • УНН

 • 189128 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Повномасштабна агресія рф та ракетні обстріли міст тимчасово зупинили будівництво та продаж нового житла у багатьох регіонах. Однак поступово роботи на майданчиках відновлюються, а інвестори повертаються до відділів продажів, а з ними з’являється незвичний раніше попит. Як розповіли УНН представники столичних будівельних компаній, люди дуже активно цікавляться паркінгами.

Деталі

Інвесторів все більше цікавлять паркінги та комірки - продиктований такий попит ракетними ударами.

“Ми відчуваємо попит на специфічні речі, як комірки підземні, тому що люди сприймають їх як бомбосховища. Якщо люди раніше комірчину обирали собі або паркінг під кінець будівництва будинку, то наразі вони їх просять одразу. Раніше такого не було”, - кажуть в БК Dim.

Підтверджують зацікавленість паркінгами й у “Київміськбуді”.

"Почастішали, у порівнянні із довоєнним часом, запити на паркінги", - каже директор Департаменту продажів і маркетингу ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.

Ще однією особливістю попиту на первинному ринку житлової нерухомості стала цікавість покупців до готового житла або ж помешкань у будинках на високій стадії готовності. Багато інвесторів, які наразі наважуються купувати житло, хочуть завершити все до настання опалювального сезону.

“Нерухомістю люди цікавляться. Переважно готовими квартирами або такими, які можуть бути введені за якийсь невеликий проміжок часу. Але кількість продажів далека від довоєнної. І це зрозуміло, попит є, але люди не поспішають вкладати кошти в нерухомість, коли місто обстрілюють ракетами, і високою залишається загроза руйнування”, - розповідає директор Департаменту продажів і маркетингу ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.

Але порівняно з провальними весняними місяцями, червень приніс деяке пожвавлення на ринку - та темпи все ще повільні. Якщо говорити про кожного конкретного забудовника, то зацікавленість потенційних інвесторів залежить, зокрема, від довіри до цього забудовника.

“У червні ми відчуваємо поновлення продажів, але це досить повільний темп і він майже напряму корелюється з тим, чи поновили будівництво самі забудовники. Якщо поновили, то звісно клієнти більше їм довіряють. Якщо не поновили, то на суттєві продажі ці компанії не розраховують”, - уточнюють в офісі БК Dim та додають, що серед тих, хто купує житло у столиці, багато людей, з таких міст як Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпро та з Донбасу.

Детальніше читайте у матеріалі УНН: "Брак кадрів та дефіцит матеріалів: як відновлюється ринок будівництва житла та чи подорожчають квартири"

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