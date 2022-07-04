Необычный спрос: чем интересуются сегодня украинцы при покупке жилья

Детали

Инвесторов все больше интересуют паркинги и кладовые – продиктованный такой спрос ракетными ударами.

“Мы чувствуем спрос на специфические вещи, как кладовые подземные, потому что люди воспринимают их как бомбоубежища. Если люди раньше кладовые выбирали себе или паркинг в конце строительства дома, то сейчас они их просят сразу. Раньше такого не было”, – говорят в БК Dim.

Подтверждают заинтересованность паркингами и в “Киевгорстрое”.

"Участились, по сравнению с довоенным временем, запросы на паркинги", - говорит директор Департамента продаж и маркетинга ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова.

Еще одной особенностью спроса на первичном рынке жилой недвижимости стал интерес покупателей к готовому жилью или жилью в домах на высокой стадии готовности. Многие инвесторы, которые решаются покупать жилье, хотят завершить все до наступления отопительного сезона.

“Недвижимостью люди интересуются. Преимущественно готовыми квартирами или такими, которые могут быть введены за какой-нибудь небольшой промежуток времени. Но количество продаж далеко от довоенного. И это понятно, спрос есть, но люди не спешат вкладывать средства в недвижимость, когда город обстреливают ракетами, и высокой остается угроза разрушения”, – рассказывает директор Департамента продаж и маркетинга ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова.

Но по сравнению с провальными весенними месяцами, июнь принес некоторое оживление на рынке – но темпы все еще медленные. Если говорить о каждом конкретном застройщике, то заинтересованность потенциальных инвесторов зависит, в частности, от доверия к этому застройщику.

“В июне мы чувствуем возобновление продаж, но это довольно медленный темп, и он почти напрямую коррелируется с тем, возобновили ли строительство сами застройщики. Если возобновили, то, конечно, клиенты больше им доверяют. Если не возобновили, то на существенные продажи эти компании не рассчитывают”, - уточняют в офисе БК Dim и добавляют, что среди покупающих жилье в столице много людей из таких городов как Харьков, Одесса, Запорожье, Днепр и с Донбасса.

Подробнее читайте в материале УНН: "Нехватка кадров и дефицит материалов: как восстанавливается рынок строительства жилья и подорожают ли квартиры"