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Незаконну діяльність 77 автомобільних газових заправок припинено у 2016 році

Незаконну діяльність 77 автомобільних газових заправок припинено у 2016 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Дійсного 2016 року податковою міліцією припинено незаконну діяльність 77 автомобільних газових заправних комплексів, на яких вилучено 345 тонн скрапленого газу на суму 3,4 млн. гривень. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Повідомляється, що зачасту такі заправки працюють взагалі без будь-яких документів. Одну з них нещодавно ліквідували у Вінницькій області.

“В рамках операції "Акциз — 2016“ було встановлено, що на автодорозі Стрий — Кропивницький — Знам’янка на заправці здійснюється реалізації скрапленого газу без необхідних для даного виду діяльності дозвільних документів,” — зазначив С.Білан.

“В результаті проведеного огляду було виявлено та вилучено близько 800 літрів зрідженого газу, а також обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності загальною вартістю понад 200 тисяч гривень,” — проінформував він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На двох підпільних заправках на Рівненщині виявили пального на 253 тис. грн

Також за даним фактом відносно громадянина, який здійснював продаж пального, складено протокол про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 (порушення порядку здійснення господарської діяльності) КУпАП.

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