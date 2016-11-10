Незаконную деятельность 77 автомобильных газовых заправок прекращено в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В 2016 году налоговой милицией пресечена незаконная деятельность 77 автомобильных газовых заправочных комплексов, на которых изъято 345 тонн сжиженного газа на сумму 3,4 млн гривен. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Сообщается, что зачастую такие заправки работают вообще без каких-либо документов. Одну из них недавно ликвидировали в Винницкой области.
"В рамках операции "Акциз- 2016" было установлено, что на автодороге Стрый - Кропивницкий - Знаменка на заправке осуществляется реализации сжиженного газа без необходимых для данного вида деятельности разрешительных документов", - отметил С.Билан.
"В результате проведенного осмотра было обнаружено и изъято около 800 литров сжиженного газа, а также оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности общей стоимостью более 200 тыс гривен", - проинформировал он.
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Также по данному факту в отношении гражданина, который осуществлял продажу топлива, составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КоАП.