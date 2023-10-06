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Незаконно оформляли військовозобов’язаним інвалідність: на Полтавщині викрили незаконну схему

Незаконно оформляли військовозобов’язаним інвалідність: на Полтавщині викрили незаконну схему

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Правоохоронці викрили незаконну «схему» оформлення інвалідності військовозобов’язаним чоловікам, що давало право на перетин кордону. У махінації підозрюють приватну лікарку з Полтави, передає УНН.

Деталі

43-річна жінка сприяла «клієнтам» в оформленні ІІ групи інвалідності, що надає право на перетин державного кордону України. Для виготовлення необхідних документів медикиня вступила у змову зі службовими особами Спеціалізованої комісії обласного Центру МСЕК.

За одну з таких довідок, що дозволяє обійти встановлені для чоловіків обмеження на виїзд за кордон, жінка отримала 5500 доларів.

На даний час поліція вживає заходів для встановлення усіх учасників незаконної діяльності.

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантки, а також посадовця Комунального підприємства, вилучено медичну документацію, що стосується кількох сотень людей, печатки лікарів, мобільні телефони, банківські картки, понад 80 тисяч доларів США та більше ніж 700 тисяч гривень.

Наразі лікарці повідомлено про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 215 тисяч гривень.

Розслідування здійснюється за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (Пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди) та ч. 3 ст. 358 КК України (Підроблення документів, збут чи використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

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