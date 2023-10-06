Незаконно оформляли военнообязанным инвалидность: на Полтавщине разоблачили незаконную схему.
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УН. Правоохранители разоблачили незаконную «схему» оформления инвалидности военнообязанным мужчинам, что давало право на пересечение границы. В махинации подозревают частного врача из Полтавы, передает УНН.
Детали
43-летняя женщина способствовала «клиентам» в оформлении II группы инвалидности, предоставляющей право на пересечение государственной границы Украины. Для изготовления необходимых документов медик вступила в сговор со служебными лицами специализированной комиссии областного центра МСЭК.
За одну из таких справок, позволяющую обойти установленные для мужчин ограничения на выезд за границу, женщина получила 5500 долларов.
В настоящее время полиция принимает меры для установления всех участников незаконной деятельности.
Во время санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантки, а также чиновника коммунального предприятия, изъята медицинская документация, касающаяся нескольких сотен человек, печати врачей, мобильные телефоны, банковские карты, более 80 тысяч долларов США и более 700 тысяч гривен.
Сейчас врачу сообщено о подозрении в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды и избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 215 тысяч гривен.
Расследование осуществляется по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины (Пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, соединенному с вымогательством неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 358 УК Украины (Подделка документов, сбыт или использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
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