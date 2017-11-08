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Незаконний обіг скрапленого газу припинено на Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Оперативники фіскальної служби Запорізької області вилучили партію скрапленого газу, який реалізовувався без відповідних дозвільних документів. Про це повідомляє ДФС у Запорізькій області, передає УНН.

 

“У рамках проведення операції „Акциз-2017“ співробітники податкової міліції встановили, що мешканець Запоріжжя організував на двох заправках діяльність, пов’язану з реалізацією населенню скрапленого газу „пропан-бутан“ за готівкові кошти, не маючи дозвільних документів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В АМКУ назвали тих, хто безпідставно накручував ціни на автогаз

За результатами огляду заправок вилучено та передано на відповідальне зберігання 23,5 тисячі літрів скрапленого газу та резервуари для його зберігання вартістю 900 тисяч грн. Усього вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 1,2 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стосовно правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Як повідомляв УНН, Інститут споживчих експертиз перевірив автогаз на українських АЗС.

За підсумками лабораторних досліджень, екперти констатували, що ресурс високої якості пропонують своїм клієнтам WOG, КЛО, ОККО і LUXWEN. Найгірший результат — у нелегальних АГЗП, так званих “бочок”.

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