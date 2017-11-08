Незаконний обіг скрапленого газу припинено на Запоріжжі

“У рамках проведення операції „Акциз-2017“ співробітники податкової міліції встановили, що мешканець Запоріжжя організував на двох заправках діяльність, пов’язану з реалізацією населенню скрапленого газу „пропан-бутан“ за готівкові кошти, не маючи дозвільних документів.

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За результатами огляду заправок вилучено та передано на відповідальне зберігання 23,5 тисячі літрів скрапленого газу та резервуари для його зберігання вартістю 900 тисяч грн. Усього вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 1,2 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стосовно правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Як повідомляв УНН, Інститут споживчих експертиз перевірив автогаз на українських АЗС.

За підсумками лабораторних досліджень, екперти констатували, що ресурс високої якості пропонують своїм клієнтам WOG, КЛО, ОККО і LUXWEN. Найгірший результат — у нелегальних АГЗП, так званих “бочок”.