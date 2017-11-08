Незаконный оборот сжиженного газа прекращен в Запорожье

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50716 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117856 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103646 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106406 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105347 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94909 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104294 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102204 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143431 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116329 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Незаконный оборот сжиженного газа прекращен в Запорожье

Незаконный оборот сжиженного газа прекращен в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 11726 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Оперативники фискальной службы Запорожской области изъяли партию сжиженного газа, который реализовывался без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает ДФС в Запорожской области, передает УНН.

 

"В рамках проведения операции" Акциз-2017 "сотрудники налоговой милиции установили, что житель Запорожья организовал на двух заправках деятельность, связанную с реализацией населению сжиженного газа "пропан-бутан" за наличные средства, не имея разрешительных документов.

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По результатам осмотра заправок изъято и передано на ответственное хранение 23,5 тысячи литров сжиженного газа и резервуары для его хранения стоимостью 900 тысяч грн. Всего изъято товарно-материальных ценностей на сумму свыше 1,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Как сообщал УНН, Институт потребительских экспертиз проверил автогаз на украинских АЗС.

По итогам лабораторных исследований, экперты констатировали, что ресурс высокого качества предлагают своим клиентам WOG, КЛО, ОККО и LUXWEN. Худший результат - у нелегальных АГЗС, так называемых "бочек".

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