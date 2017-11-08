Незаконный оборот сжиженного газа прекращен в Запорожье

"В рамках проведения операции" Акциз-2017 "сотрудники налоговой милиции установили, что житель Запорожья организовал на двух заправках деятельность, связанную с реализацией населению сжиженного газа "пропан-бутан" за наличные средства, не имея разрешительных документов.

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По результатам осмотра заправок изъято и передано на ответственное хранение 23,5 тысячи литров сжиженного газа и резервуары для его хранения стоимостью 900 тысяч грн. Всего изъято товарно-материальных ценностей на сумму свыше 1,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Как сообщал УНН, Институт потребительских экспертиз проверил автогаз на украинских АЗС.

По итогам лабораторных исследований, экперты констатировали, что ресурс высокого качества предлагают своим клиентам WOG, КЛО, ОККО и LUXWEN. Худший результат - у нелегальных АГЗС, так называемых "бочек".