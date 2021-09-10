Компанія BioNTech розробила вакцину для дітей віком від 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Німецька біотехнологічна компанія BioNTech найближчим часом хоче дістати дозвіл на використання вакцини проти COVID-19 для дітей віком від п’яти до 11 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Компанія BioNTech протягом наступних кількох тижнів презентує результати дослідження вакцини проти COVID-19 серед дітей віком від п’яти до 11 років і подасть заявку на схвалення препарату для цієї вікової групи у всьому світі. Зазначають, що дитяча версія вакцини матиме менші дози.
Окрім того, цього року BioNTech хоче розробити вакцину для дітей віком від 6 місяців до 2 років і дістати дозвіл на її використання.
Нагадаємо
Раніше в Україні Міністерство охорони здоров’я в деяких випадках дозволило дітям віком від 12 років робити щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.