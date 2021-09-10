Компания BioNTech разработала вакцину для детей от 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech в ближайшее время хочет получить разрешение на использование вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Компания BioNTech в течение следующих нескольких недель представит результаты исследования вакцины от COVID-19 среди детей в возрасте от пяти до 11 лет и подаст заявку на одобрение препарата для этой возрастной группы во всем мире. Отмечают, что детская версия вакцины будет иметь меньшие дозы.
Кроме того, в этом году BioNTech хочет разработать вакцину для детей от 6 месяцев до 2 лет и получить разрешение на ее использование.
Напомним
Ранее в Украине Министерство здравоохранения в некоторых случаях позволило детям старше 12 лет делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer.