New York Times: Україна отримала перевагу в артилерії, інтенсивність російських ударів знизилася

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Перевага, на думку видання, полягає в дальності та високій точності ракет та артилерійських снарядів, а також класі озброєнь, якого в арсеналі росії значною мірою не вистачає.

Українські військові знищують бронетехніку вартістю мільйони доларів дешевими саморобними дронами, а також досконалішими безпілотниками та іншою зброєю, наданою США та союзниками, йдеться у статті. Російські збройні сили при цьому залишаються грізною силою з крилатими ракетами, великою армією та мільйонами артилерійських снарядів, хоч і неточними.

Автори приходять до висновку, що зростаюча перевага України в артилерії, яка різко контрастує з ситуацією влітку, коли росія накривала українські позиції мінометним та артилерійським вогнем, дозволило повільно, хоча й ціною втрат просуватися до стратегічного портового міста Херсона.

Зараз, за ​​твердженням українських військових, у Херсонській області сторони обмінюються приблизно рівною кількістю ударів, але українські не лише дальніші, а й точніші - через ракети з супутниковим наведенням та сучасні артилерійські снаряди, надані Заходом, пише New York Times.

Нагадаємо

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи, і оцінив, скільки може знадобитися часу для його відвоювання.