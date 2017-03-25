Невідомий влаштував стрілянину у Франції

Стрілянина сталася на півдні міста, в районі станції метро Porte d Arras. Місцева влада підтвердили цю інформацію.

Повідомляється, що 14-річний підліток отримав поранення в ногу, ще один — поранений в шию. Вони госпіталізовані. Третя потерпіла самостійно відправилася в лікарню Saint-Vincent-de-Paul.

Заначено, що нападник втік з місця події.

Стрілянина сталася на парковці, на місці працює поліція. Знайдено близько десятка гільз.