Неизвестный устроил стрельбу во Франции

Стрельба произошла на юге города, в районе станции метро Porte d Arras. Местные власти подтвердили эту информацию.

Сообщается, что 14-летний подросток получил ранение в ногу, еще один - ранен в шею. Они госпитализированы. Третья пострадавшая самостоятельно отправилась в больницу Saint-Vincent-de-Paul.

Отмечается, что нападающий скрылся с места происшествия.

Стрельба произошла на парковке, на месте работает полиция. Найдено около десятка гильз.