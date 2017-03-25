Неизвестный устроил стрельбу во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Три человека получили ранения во время стрельбы во французском Лилле. Среди пострадавших - 14-летний подросток, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Стрельба произошла на юге города, в районе станции метро Porte d Arras. Местные власти подтвердили эту информацию.
Сообщается, что 14-летний подросток получил ранение в ногу, еще один - ранен в шею. Они госпитализированы. Третья пострадавшая самостоятельно отправилась в больницу Saint-Vincent-de-Paul.
Отмечается, что нападающий скрылся с места происшествия.
Стрельба произошла на парковке, на месте работает полиция. Найдено около десятка гильз.