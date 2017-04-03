Невідомі в Києві почали демонтувати кафе в парку Т.Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вночі невідомі в Києві почали демонтаж кафе в парку Тараса Шевченка, передає кореспондент УНН.
За 00:00 невідомі почали демонтаж закладу розташованого в парку Т.Шевченка.
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Так, близько 40 осіб почали розбирати конструкцію кафе на частини. На місці події присутня спеціальна техніка призначена для вивозу будівельних матеріалів.
Також на місці події присутні власники закладу, проте їх не підпускають до демонтажу їх же власності.
Невідомі стверджують, що у власників закінчився термін ліцензії на підприємництво, хоча у власників є відповідні документи.