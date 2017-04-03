Неизвестные в Киеве начали демонтировать кафе в парке Т.Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Ночью неизвестные в Киеве начали демонтаж кафе в парке Тараса Шевченко, передает корреспондент.
По 00:00 неизвестные начали демонтаж заведения расположенного в парке Т.Шевченко.
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Так, около 40 человек начали разбирать конструкцию кафе на части. На месте происшествия присутствует специальная техника предназначена для вывоза строительных материалов.
Также на месте происшествия присутствуют владельцы заведения, однако их не подпускают к демонтажу их же собственности.
Неизвестные утверждают, что у владельцев истек срок лицензии на предпринимательство, хотя у владельцев есть соответствующие документы.