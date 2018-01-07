Невідомі пошкодили пам'ятник воїнам Другої світової на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Невідомі пошкодили пам'ятник радянському солдату в місті Гайворон на Кіровоградщині. Про це повідомила прес-служба Гайворонської міської ради, передає УНН.
“Новорічні свята — це, безперечно, час, коли люди намагаються відпочити, повеселитися. Але все має міру і межу. На жаль, дехто з наших громадян такої межі і міри не знає. Результатом цього є те, що маємо в сквері Перемоги — напівзруйнована скульптура солдата, що встановлена біля могил 11 радянських воїнів та 43 партизан”, — повідомили в міськраді.
Зазначається, що невідомі відбили руку скульптури та лавровий вінок. Спеціальна районна комісія оглянула понівечену пам’ятку та склала акт.
Міськвиконком звернувся до можливих свідків події з проханням повідомити про це правоохоронним органам.
Як повідомляв УНН, у Костянтинівці Донецької області невідомі зруйнували пам'ятник трьом місцевим жителям-бійцям антитерористичної операції.