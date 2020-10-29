Нереалізований пенальті Яремчука призвів до поразки "Гента" у Лізі Європи

Наш футболіст вийшов у стартовому складі. На 14-й хвилині він не зміг переграти воротаря гостей Бауманна з 11-метрової позначки — страж воріт вгадав полі м’яча та впевнено його відбив у бік. На на 69-й хвилині він був замінений. Сама ж зустріч закінчилася поразкою господарів із рахунком 1:4.

Примітно, що півзахисник з України Роман Безус провів на полі 56 хвилин, а Ігор Пластун залишився в запасі.

Крім того зазначимо, маючи у своєму активі нуль очок, “Гент” посідає останню сходинку у квартеті L.