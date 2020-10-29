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Нереалізований пенальті Яремчука призвів до поразки "Гента" у Лізі Європи

Київ • УНН

 • 12146 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У другому турі групового раунду Ліги Європи бельгійський "Гент" нападника національної збірної України Романа Яремчука на власному полі приймав німецький "Хоффенхайм", передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Наш футболіст вийшов у стартовому складі. На 14-й хвилині він не зміг переграти воротаря гостей Бауманна з 11-метрової позначки — страж воріт вгадав полі м’яча та впевнено його відбив у бік. На на 69-й хвилині він був замінений. Сама ж зустріч закінчилася поразкою господарів із рахунком 1:4.

Примітно, що півзахисник з України Роман Безус провів на полі 56 хвилин, а Ігор Пластун залишився в запасі.

Крім того зазначимо, маючи у своєму активі нуль очок, “Гент” посідає останню сходинку у квартеті L.

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