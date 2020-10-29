Нереализованный пенальти Яремчука привел к поражению "Гента" в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Во втором туре группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на своем поле принимал немецкий "Хоффенхайм", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Наш футболист вышел в стартовом составе. На 14-й минуте он не смог переиграть вратаря гостей Бауманна с 11-метровой отметки — страж ворот угадал поле мяча и уверенно его отбил в сторону. На на 69-й минуте он был заменен. Сама же встреча закончилась поражением хозяев со счетом 1:4.
Примечательно, что полузащитник из Украины Роман Безус провел на поле 56 минут, а Игорь Пластун остался в запасе.
Кроме того отметим, имея в своем активе ноль очков, “Гент” занимает последнюю строчку в квартете L.