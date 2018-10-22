Неповага до боксу: Ломаченко прокоментував можливий бій Мейвезера та Нурмагомедова

"Ви правда вірите, що це буде? Ви правда вірите в бій Хабіба і Флойда? Мені ця ідея не подобається. Я вважаю, що це неповага до всіх боксерів. Зрозуміло, що тут гроші, але це ж спектакль. Нехай проводять бій в UFC. Так, Флойд не боєць ММА, але і Хабіб теж не боксер. Він відмінний борець, але він не боксер", - сказав український чемпіон світу.



Нагадаємо, що Нурмагомедов через деякий проміжок часу після перемоги над Макгрегором кинув виклик Мейвезеру, і американець дав згоду на бій.