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Неповага до боксу: Ломаченко прокоментував можливий бій Мейвезера та Нурмагомедова

Київ • УНН

 • 12165 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) дав коментар щодо можливого двобою непереможного американця Флойда Мейвезера проти чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова, повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал "EsNews".

"Ви правда вірите, що це буде? Ви правда вірите в бій Хабіба і Флойда? Мені ця ідея не подобається. Я вважаю, що це неповага до всіх боксерів. Зрозуміло, що тут гроші, але це ж спектакль. Нехай проводять бій в UFC. Так, Флойд не боєць ММА, але і Хабіб теж не боксер. Він відмінний борець, але він не боксер", - сказав український чемпіон світу.

Нагадаємо, що Нурмагомедов через деякий проміжок часу після перемоги над Макгрегором кинув виклик Мейвезеру, і американець дав згоду на бій. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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