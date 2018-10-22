Неповага до боксу: Ломаченко прокоментував можливий бій Мейвезера та Нурмагомедова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) дав коментар щодо можливого двобою непереможного американця Флойда Мейвезера проти чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова, повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал "EsNews".
"Ви правда вірите, що це буде? Ви правда вірите в бій Хабіба і Флойда? Мені ця ідея не подобається. Я вважаю, що це неповага до всіх боксерів. Зрозуміло, що тут гроші, але це ж спектакль. Нехай проводять бій в UFC. Так, Флойд не боєць ММА, але і Хабіб теж не боксер. Він відмінний борець, але він не боксер", - сказав український чемпіон світу.
Нагадаємо, що Нурмагомедов через деякий проміжок часу після перемоги над Макгрегором кинув виклик Мейвезеру, і американець дав згоду на бій.