Після п'ятигодинної операції загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, кульове наскрізне проникаюче поранення черевної порожнини отримав військовослужбовець одного з підрозділів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Терміново, для надання медичної допомоги, військовослужбовця було доставлено у лікарню міста Авдіївки, де працює військова лікарсько-сестринська бригада. Крім того, зважаючи на стан військовослужбовця, у якого внаслідок поранення були ушкоджені органи та магістральні судини черевної порожнини, до лікарні прибули хірурги 66 військового-мобільного госпіталю,” — йдеться в повідомленні.
Операція тривала більше 5 годин та врятувати життя важкопораненого військовослужбовця не вдалося.
Зазначають, що на даному напрямку, противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери.
Як повідомляв УНН, четверо українських військових отримали поранення від початку доби.