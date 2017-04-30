После пятичасовой операции погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Авдеевки, пулевое сквозное проникающее ранение брюшной полости получил военнослужащий одного из подразделений. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Срочно, для оказания медицинской помощи, военнослужащий был доставлен в больницу города Авдеевки, где работает военная врачебно-сестринская бригада. Кроме того, учитывая состояние военнослужащего, у которого в результате ранения были повреждены органы и магистральные сосуды брюшной полости, в больницу прибыли хирурги 66 военного-мобильного госпиталя ", - говорится в сообщении.
Операция длилась более 5:00 и спасти жизнь тяжело раненного военнослужащего не удалось.
Отмечают, что на данном направлении, противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы.
Как сообщал УНН, четверо украинских военных получили ранения от начала суток.