Нехай їде в "Талібан": Разумков жорстко відповів Арестовичу

Цитата

“Обіцяю, що востаннє коментую пана Арестовича. Може тоді поїхати радником чогось у „Талібан“, якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний”, — заявив спікер Ради.

Контекст

Раніше позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Yзаявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану, яким погодився надати притулок офіційний Київ.

“... Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах. Це освічена публіка, яка пропрацювала з західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена набагато більше, ніж середньостатистичний українець і інтегрована в західне суспільство. З ними проблем не буде, навпаки, ми їх будемо використовувати як перекладачів”, — заявив Арестович.

Додамо

Сьогодні Разумков також прокоментував ідею перейменування України на “Русь-Україна” радника керівника ОП Олексія Арестовича і зазначив, що “іноді краще жувати, ніж говорити”.