Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії: Залужний записав новорічне вітання

Цитата

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання", - сказав Залужний, звертаючись до українців.

За його словами, це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога. У боротьбі народжується Нація.

"Хай вас, рідні, береже Господь! Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії! Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!" - сказав Залужний.