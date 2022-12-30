Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії: Залужний записав новорічне вітання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний записав новорічне вітання для українців. Він запевнив, що "нам стане сил здолати ворога" і побажав, аби Перемога стала початком розквіту України, передає УНН.
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"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання", - сказав Залужний, звертаючись до українців.
За його словами, це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога. У боротьбі народжується Нація.
"Хай вас, рідні, береже Господь! Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії! Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!" - сказав Залужний.