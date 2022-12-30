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Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для россии: Залужный записал новогоднее поздравление

Киев • УНН

 • 386191 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный записал новогоднее поздравление для украинцев. Он заверил, что "нам хватит сил одолеть врага" и пожелал, чтобы Победа стала началом расцвета Украины, передает УНН.

Цитата

"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания", - сказал Залужный, обращаясь к украинцам.

По его словам, это Рождество имеет привкус слез и цвет крови, однако нам хватит сил одолеть врага. В борьбе рождается Нация.

"Пусть вас, родные, хранит Господь! Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для россии! Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, - с Новым Годом и Рождеством Христовым!" – сказал Залужный.

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