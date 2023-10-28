Негода в Україні: без світла 12 населених пунктів на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Фвано-Франківській області через негоду частково знеструмлено 11 населених пунктів, один - повністю без світла. Про це у суботу повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише УНН.
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"Не оминула стихія і Прикарпаття. Через шквалисті пориви вітру у кількох районах області, а саме: Надвірнянському, Косівському, Верховинському та Івано-Франківському було пошкоджено лінії електропередач, через що досі частково без електропостачання 11 населених пунктів, 1 населений пункт повністю знеструмлений", - написала Онищук у Telegram.
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Зі слів голови ОВА, також не працюють на окремих ділянках 8 ліній електропередачі, 3 - повністю знеструмлені, відключені 45 трансформаторних підстанцій.
"Постраждалих немає", - повідомила Онищук.
Усі відповідні служби, з її слів, продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди. Наразі з проїжджої частини автодоріг прибрано повалені дерева, вказала голова ОВА.
До проведення робіт із ліквідації наслідків стихії було залучено 12 одиниць техніки та 45 рятувальників.
Нагадаємо
Через негоду в Україні без світла залишилося 306 тисяч споживачів.