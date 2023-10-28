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Непогода в Украине: без света 12 населенных пунктов на Прикарпатье

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. В Ивано-Франковской области из-за непогоды частично обесточены 11 населенных пунктов, один - полностью без света. Об этом в субботу сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.

Непогода в Украине: без света 12 населенных пунктов на Прикарпатье

Цитата

"Не обошла стихия и Прикарпатье. Из-за шквалистых порывов ветра в нескольких районах области, а именно: Надворнянском, Косовском, Верховинском и Ивано-Франковском были повреждены линии электропередач, из-за чего до сих пор частично без электроснабжения 11 населенных пунктов, 1 населенный пункт полностью обесточен", - написала Онищук в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, также не работают на отдельных участках 8 линий электропередачи, 3 - полностью обесточены, отключены 45 трансформаторных подстанций.

"Пострадавших нет", - сообщила Онищук.

Все соответствующие службы, по ее словам, продолжают работать над ликвидацией последствий непогоды. Сейчас с проезжей части автодорог убраны поваленные деревья, указала глава ОВА. 

К проведению работ по ликвидации последствий стихии было привлечено 12 единиц техники и 45 спасателей.

Напомним

Из-за непогоды в Украине без света осталось 306 тысяч потребителей.

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