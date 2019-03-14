Нефролог розповів, як попередити захворювання нирок

“Зовнішніх ознак захворювання нирок дуже мало. Це може бути і набряк кінцівок, погіршення апетиту, прогресуюча слабкість. Для того, щоб виявити захворювання потрібно виміряти артеріальний тиск, зробити аналіз сечі та аналіз крові на креатенін у сечовині. Такі аналізи потрібно робити раз на рік. Щоб вберегти нирки потрібно вчасно лікувати діабет та гіпертензію і тоді захворювань буде менше. Адже 80% всіх захворювань нирок пов’язані саме із захворюваннями на цукровий діабет та гіпертензію”, - повідомив лікар.

Аби зберегти здоров’я нирок лікар радить дотримуватись здорового способу життя: харчуватись раціонально, займатись спортом, контролювати рівень цукру у крові та артеріальний тиск, варто також зменшити вживання солі та прянощів, приймати ліки лише за призначенням, а також зменшити вживання алкоголю та відмовитись від паління.

До слова, нирки виконують функцію фільтра в організмі людини. Вони регулюють баланс рідини, підтримують кислотно-лужний баланс та баланс електролітів, виводять продукти обміну з крові та виробляють гормони, які регулюють артеріальний тиск, забезпечують утворення червоних кров’яних тілець та міцність кісток.

За добу здорові нирки відфільтровують приблизно 1 700 літрів крові та виводять з організму 1,5 літрів надлишкової рідини та токсинів у вигляді сечі.

Як повідомляв УНН, майже 500 тисяч українців мають хронічну хворобу нирок.

Сьогодні, 14 березня, відзначають Всесвітній день нирки, який спрямований звертати увагу людей на здоров’я нирок.