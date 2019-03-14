Нефролог рассказал, как предупредить заболевание почек

"Внешних признаков заболевания почек очень мало. Это может быть и отек конечностей, ухудшение аппетита, прогрессирующая слабость. Для того, чтобы выявить заболевание нужно измерить артериальное давление, сделать анализ мочи и анализ крови на креатенин в мочевине. Такие анализы нужно делать раз в год. Чтобы уберечь почки нужно вовремя лечить диабет и гипертензию и тогда заболеваний будет меньше. Ведь 80% всех заболеваний почек связаны именно с заболеваниями сахарным диабетом и гипертонией", - сообщил врач.

Чтобы сохранить здоровье почек врач советует придерживаться здорового образа жизни: питаться рационально, заниматься спортом, контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление, следует также уменьшить употребление соли и пряностей, принимать лекарства лишь по назначению, а также уменьшить употребление алкоголя и отказаться от курения.

Кстати, почки выполняют функцию фильтра в организме человека. Они регулируют баланс жидкости, поддерживают кислотно-щелочной баланс и баланс электролитов, выводят продукты обмена из крови и производят гормоны, которые регулируют артериальное давление, обеспечивают образование красных кровяных телец и прочность костей.

За сутки здоровые почки отфильтровывают примерно 1700 литров крови и выводят из организма 1,5 литров избыточной жидкости и токсинов в виде мочи.

Как сообщал УНН, почти 500 тыс. украинцев имеют хроническую болезнь почек.

Сегодня, 14 марта, отмечается Всемирный день почки, который направлен обращать внимание людей на здоровье почек.