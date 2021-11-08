Не встигли оговтатись від смогу: отруйна піна покрила священну річку в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Одна з найсвященніших річок Індії вкрита отруйною піною, що посилило біди жителів Нью-Делі, які вже пережили сильний смог над столицею країни. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
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Річка Ямуна є однією із найбільш забруднених водних шляхів у країні, але частина річки, що протікає через центр Делі, покрилась білою піною, що нагадує сніг.
Уряд міста поклав відповідальність за утворення піни на "важкі стічні води та промислові відходи", скинуті в річку минулого тижня вище за течією.
Це не завадило кільком індуїстським віруючим викупатися в річці, щоб відзначити "Чхат Пуджа", чотириденний фестиваль піднесення молитов сонцю.
Забруднення порушило водопостачання частини міста, за словами місцевої влади, яка не повідомила, скільки домогосподарств постраждало.
Індійські офіційні особи давно обіцяли очистити Ямуну, але безуспішно, і поява отруйної піни стала щорічною.
В урядовому звіті від 2020 року йдеться про те, що якість води в річці за останні п'ять років "критично погіршилася".
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З минулого тижня Делі та його околиці також були охоплені густим та небезпечним смогом.
Смог погіршується сільськогосподарськими пожежами у прилеглих фермерських поселеннях та шквалом феєрверків, влаштованих жителями столиці на честь Дівалі, незважаючи на заборону їхнього продажу.
Рівні шкідливих частинок PM 2,5 перевищили в 16 разів всі дозволені межі у кількох регіонах країни.