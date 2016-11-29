Не всі столичні аптеки готові до віялових відключень електроенергії – опитування

Так, в телефонному опитування взяли участь чотирнадцять аптек, назви яких не вказуються, враховуючі прохання співробітників, котрі чесно визнавали відступіть генераторів чи інших засобів гарантування безперебійної роботи холодильників.

Таких, аптек з 14 виявилося – 7.

У двох аптеках не змогли надати відповідь на запитання, зазначивши, що їм не відомо про наявність або відсутність у них генераторів на випадок вимкнення світла.

"Чесно кажучи ми не знаємо, є вони в нас чи не має", - сказали в одному зі столичних аптечних закладів.

Ще п’ять аптек відповіли, що мають у приміщеннях безперебійники, а деякі - і генератори. В одній з опитаних аптек розповіли, що генератори їм у разі потреби.

"Безумовно ми готові до цього завжди, хоча я вперше чую про те, про віялові відключення світла, але у нас така готовність має бути завжди. Тому бувають і різні тимчасові відключення на кшталт аварії і тому подібні випадки, тому у нас завжди є безперебійники, на яких ми працюємо", - сказали у одній із столичних аптек.

"Коли нам повідомляють про певні проблеми з електроенергією ми телефонуємо у своє управління і нам скільки потрібно генераторів стільки і привозять. Тобто, в на є такі генератори на базі. Наша аптека не раз ними користувалася. Ми дуже серйозно до цього відносимося", - розповіли іншій мережеві аптеці.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, експерти прогнозують, що на Київську область можуть чекати віялові відключення світла. Зокрема, це можливо, у разі холодної зими.

З аналогічних причин, вимикати електропостачання, можуть у різних регіонах країни.

Як повідомляв УНН, за словами голови правління громадської організації “Всеукраїнська фармацевтична палата”, члена ради Міжнародної федерації фармацевтів Олега Клімова, аптеки, що не мають генераторів на випадок перебоїв зі світлом, замість ліків можуть продавати отруту.

Також нагадаємо, великі фармсклади зобов’язані гарантувати дотримання температурного режиму у разі віялових відключень світла.

"Є умови зберігання ліків. Тут і мови не може бути, щодо того, що великі фармсклади повинні гарантувати якість ліків і роботу холодильників, у разі віялових відключень. Адже, якщо ми говоримо про великі фармсклади, які мають ім'я, вони самі зацікавлені у тому, аби якість їхнього товару відповідала", - зазначив Руслан Лис.