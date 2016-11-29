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Не все столичные аптеки готовы к веерным отключениям электроэнергии - опрос

Киев • УНН

 • 9672 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Эксперты предупреждают, что при веерных отключениях электроэнергии, аптеки, а собственно лекарства, которые требуют специального температурного режима хранения, оказываются под угрозой. И если аптечное учреждение не обеспечено генератором, который поддерживает температуру в холодильнике на случай отключения электроэнергии, то ряд медпрепаратов могут за короткий промежуток времени просто превратиться в яд. Более того, Гослекслужба из-за моратория на проверку аптечных заведений, никак не контролирует наличие в аптеках бесперебойников или генераторов. Поэтому, УНН решил самостоятельно поинтересоваться насколько столичные аптеки готовы к веерным отключениям.

Не все столичные аптеки готовы к веерным отключениям электроэнергии - опрос

Так, в телефонном опросе приняли участие четырнадцать аптек, названия которых не указываются, учитывая просьбу сотрудников, которые честно признавали отступите генераторов или других средств обеспечения бесперебойной работы холодильников.

Таких, аптек из 14 оказалось - 7.

В двух аптеках не смогли дать ответ на вопрос, отметив, что им не известно о наличии или отсутствии у них генераторов на случай отключения света.

"Честно говоря мы не знаем, есть они у нас или нет", - сказали в одной из столичных аптек.

Еще пять аптек ответили, что имеют в помещениях бесперебойник, а некоторые - и генераторы. В одной из опрошенных аптек рассказали, что генераторы им в случае необходимости привозят.

"Безусловно, мы готовы к этому всегда, хотя я впервые слышу, о веерных отключениях света, но у нас такая готовность должна быть всегда. Поэтому бывают и разные временные отключения вроде аварии и тому подобные случаи, поэтому у нас всегда есть бесперебойники, на которых мы работаем", - сказали в одной из столичных аптек.

"Когда нам сообщают об определенных проблемах с электроэнергией мы звоним в свое управление и нам сколько нужно генераторов столько и привозят. То есть, у нас есть такие генераторы на базе. Наша аптека не раз ими пользовалась. Мы очень серьезно к этому относимся", - рассказали в другой сетевые аптеке.

Напомним, как сообщал УНН, эксперты прогнозируют, что Киевскую область могут ждать веерные отключения света. В частности, это может быть в случае холодной зимы.

По аналогичным причинам, выключать электроснабжение, могут в разных регионах страны.

Как сообщал УНН, по словам главы правления общественной организации "Всеукраинская фармацевтическая палата", члена совета Международной федерации фармацевтов Олега Климова, аптеки, не имеющие генераторов на случай перебоев со светом, вместо лекарств могут продавать яд.

Также напомним, большие фармсклады обязаны гарантировать соблюдение температурного режима при веерных отключениях света.

"Есть условия хранения лекарств. Здесь и речи не может быть, о том, что большие фармсклады должны гарантировать качество лекарств и работу холодильников, в случае веерных отключений. Ведь, если мы говорим о больших фармскладах, которые имеют имя, они сами заинтересованы в том, чтобы качество их товара соответствовало", - отметил Руслан Лис.

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