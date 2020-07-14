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Не всі напої із зірочками на етикетках є коньяком: експерт попередила покупців про обман

Не всі напої із зірочками на етикетках є коньяком: експерт попередила покупців про обман

Київ • УНН

 • 266369 перегляди

На полицях вітчизняних магазинів сьогодні величезний вибір грузинського коньяку. Але, по-перше, не весь цей коньяк є якісним, а по-друге, далеко не всі напої з "зірочками" є коньяком.

КИЇВ. 14 липня. УНН. Нарівні з відомими торговими марками коньяку - "Сараджішвілі", "Брати Асканелі", "Шато Кахеті" - можна зустріти напої, зовні схожі на грузинський коньяк, але, по факту, вони є спиртовими напоями (наприклад, Tagali, Iverioni і так далі). Що таке спиртовий напій і чому перед покупкою споживач повинен читати етикетку зі зворотної сторони пляшки, УНН розпитав голову Спеціалізованої галузевої дегустаційної комісії підприємств-виробників лікеро-горілчаної продукції Асоціації "Укргорілка" Валентину Попову.

У чому різниця між коньяком і так званим оригінальним спиртовим напоєм, і як покупцеві відрізнити справжній коньяк від такої імітації?

Головна відмінність грузинського (і не тільки грузинського) коньяку від спиртового напою - в основі. У першому випадку це купаж на виноградній основі (виноград, а точніше виноградний сік). У другому - спирт ректифікат з водою, барвником і ароматизатором. Почнемо з технології виробництва коньяку. Вона наступна: береться вино - сухе, що збродило, і поміщається в спеціальну ємність. Потім вино підігрівають, і воно починає викурюватись. Простіше кажучи - дистилюватись, тобто зміцнюватися і переганяти в спирт. Таким чином, виходить коньячний спирт: повторюся, він готується тільки з виноградного виноматеріалу.

Тому, якщо ви берете в руки пляшку і на її етикетці вказано, що перед вами коньяк, а в складі напою немає коньячного спирту - це не коньяк, а оригінальний алкогольний (спиртовий) напій. Технологи такого напою можуть туди додавати спирт ректифікат, ароматизатори. Це не заборонено законом, але претендувати на звання коньяку такий напій не може.

У той же час, у справжніх коньяках ніяких ароматизаторів бути не повинно.

Дозволяється додати невелику кількість цукру, і трохи підфарбувати колір. Усе.

Повторюся, якщо ви бачите в складі "коньяку" спирт ректифікат, то ви зі 100% ймовірністю тримайте в рука не коньяк, а просто спиртовий напій. Тому, поважайте себе - беріть окуляри, і читайте склад напою, який ви купуєте.

Чи можна маркувати етикетку спиртового напою зірочками, як це роблять виробники справжнього коньяку? Що вони означають?

Зірочки позначають кількість років витримки коньячних спиртів в дубовій бочці, після чого він йде на розлив: 3 - це три роки, 4 - чотири, 5 - це п'ять. Після 5 років зірочки не ставляться, далі коньяки маркуються як витримані, високоякісні і особливо старі.

Маркувати етикетку оригінального спиртового напою зірочками не можна. Я дуже сумніваюся, що такі напої витримують в дубових бочках, по кілька років. Маркування зірочками - це тільки для справжніх коньяків (Закон України "Про виноград та виноградне вино" - ред).

Тому, покупцеві важливо не тільки дивитися на намальовані зірки - а обов'язково читати склад.

Крім складу напою в співвідношенні з зазначеними на етикетці зірками, на що ще повинен звертати увагу споживач, щоб не дати себе обдурити?

На вартість, звичайно ж. Справжній коньяк, на виробництво якого виробник витрачає, як мінімум, три роки, не може коштувати дешево. Дешево коштує суміш чогось, сурогат: промивали бочки і злили залишки в пляшку.

Культурна і поважаюча себе людина вип'є 50 грам коньяку, а не 3 літри сурогату. Поважайте себе і бережіть своє здоров'я.

Відзначимо, що актуальність такого експертного роз'яснення щодо зірок і складу, виникла на тлі появи в українських магазинах безлічі напоїв, що імітують в своєму дизайні благородні коньяки або бренді.

На фото контретикеток двох напоїв, один з яких справжній коньяк, легко відшукати різницю і підтвердження слів експерта Валентини Попової.

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