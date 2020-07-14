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Не все напитки со звездочками на этикетках есть коньяк: эксперт предупредила покупателей об обмане

Киев  •  УНН

 • 266359 просмотра

На полках отечественных магазинов сегодня огромный выбор грузинского коньяка. Но, во-первых, не весь этот коньяк является качественным, а во-вторых, далеко не все напитки со “звездочками” являются коньяком.

КИЕВ. 14 июля. УНН. Наравне с известными торговыми марками коньяка — “Сараджишвили”, “Братья Асканели”, “Шато Кахети” — можно встретить напитки, внешне похожие на грузинский коньяк, но по факту они являться спиртовыми напитками (к примеру, Tagali, Iverioni и так далее). Что такое спиртовой напиток и почему перед покупкой потребитель должен читать этикетку с обратной стороны бутылки, УНН расспросил председателя Специализированной отраслевой дегустационной комиссии предприятий-производителей ликеро-водочной продукции Ассоциации “Укрводка” Валентину Попову.

В чем разница между коньяком и так называемым оригинальным спиртовым напитком, и как покупателю отличить настоящий коньяк от такой имитации?

Главное отличие грузинского (и не только грузинского) коньяка от спиртового напитка — в основе. В первом случае это купаж на виноградной основе (виноград, а точнее виноградный сок). Во втором — спирт ректификат с водой, красителем и ароматизатором. Начнем с технологии производства коньяка. Она следующая: берется вино — сухое, сбродившее, и помещается в специальную емкость. Потом вино подогревают, и оно начинает выкуриваться. Проще говоря — дистиллироваться, то есть укрепляться и перегоняться в спирт. Таким образом, получается коньячный спирт: повторюсь, он готовится только из виноградного виноматериала.

Поэтому, если вы берете в руки бутылку и на ее этикетке указано, что перед вами коньяк, а в составе напитка нет коньячного спирта — это не коньяк, а оригинальный алкогольный (спиртовой) напиток. Технологи такого напитка могут туда добавлять спирт ректификат, ароматизаторы. Это не запрещено законом, но претендовать на звание коньяка такой напиток не может.

В то же время, в настоящих коньяках никаких ароматизаторов быть не должно.

Разрешается добавить небольшое количество сахара, и чуть подкрасить цвет. Все.

Повторюсь, если вы видите в составе “коньяка” спирт ректификат, то вы со 100% вероятностью держите в рукав не коньяк, а просто спиртовой напиток. Поэтому, уважайте себя — берите очки, и читайте состав напитка, который вы покупаете.

Можно ли маркировать этикетку спиртового напитка звездочками, как это делают производители настоящего коньяка? Что они обозначают?

Звездочки обозначают количество лет выдержки коньячных спиртов в дубовой бочке, после чего он идет на разлив: 3 — это три года, 4 — четыре, 5 — это пять. После 5 лет звездочки не ставятся, далее коньяки маркируются как выдержанные, высококачественные и особо старые.

Маркировать этикетку оригинального спиртового напитка звездочками нельзя. Я очень сомневаюсь, что такие напитки выдерживают в дубовых бочках, по несколько лет. Маркировка звездочками — это только для настоящих коньяков (Закон Украины “О винограде и виноградном вине” — ред).

Поэтому, покупателю важно не только смотреть на нарисованные звезды — а обязательно читать состав.

Помимо состава напитка в соотношении с указанными на этикетке звездами, на что еще должен обращать внимание потребитель, чтобы не дать себя обмануть?

На стоимость, конечно же. Настоящий коньяк, на производство которого производитель тратит, как минимум, три года, не может стоить дешево. Дешево стоит смесь чего-то, суррогат: промывали бочки и слили остатки в бутылку.

Культурный и уважающий себя человек выпьет 50 грамм коньяка, а не 3 литра суррогата. Уважайте себя и берегите свое здоровье.

Отметим, что актуальность такого экспертного разъяснения касательно звёзд и состава, возникла на фоне появления в украинских магазинах множества напитков, имитирующих в своем дизайне благородные коньяки или бренди.

На фото контрэтикеток двух напитков, один из которых настоящий коньяк, легко отыскать разницу и подтверждение слов эксперта Валентины Поповой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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