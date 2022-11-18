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Не лише у Варшаві: українське посвідчення водія можна обміняти ще в одному місті Польщі

Не лише у Варшаві: українське посвідчення водія можна обміняти ще в одному місті Польщі

Київ • УНН

 • 722200 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Відтепер послуга обміну українського посвідчення водія доступна у польському Гданську. Раніше її надавали у Варшаві. Про це інформує Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.

Цитата

«Обмін українського посвідчення водія можливий вже і у Гданську, а від початку вересня її надавали у Варшаві. Отже, отримати державні послуги за кордоном стає ще зручніше. За перші два дні, як послугу надають у Гданську, нею встигли скористатись 17 українців», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Записатись на обмін можливо онлайн через електронну чергу та в порядку «живої» черги - отримавши талон безпосередньо в приміщенні ДП «Документ».

Важливо, що послуга обміну надається лише особисто й за наявності фізичного документу, оскільки наявне свідоцтво водія потрібно передати адміністратору центру ДП «Документ». Необхідні документи для отримання послуги:

  • паспорт громадянина України;
  • довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Послугу обміну посвідчення надають:

  • у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім’я, по батькові чи стать);
  • коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії — 2 роки);
  • у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).

Послугу можна отримати в ДП «Документ» за адресою: Гданськ, 80-809, Cienista, 30, (ТЦ «Kaufland - Galeria Chełm»).

Доповнення

Громадяни України, які живуть у Варшаві, з 22 вересня мають можливість обміняти українське посвідчення водія лише за день.

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