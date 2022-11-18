Не лише у Варшаві: українське посвідчення водія можна обміняти ще в одному місті Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Відтепер послуга обміну українського посвідчення водія доступна у польському Гданську. Раніше її надавали у Варшаві. Про це інформує Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.
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«Обмін українського посвідчення водія можливий вже і у Гданську, а від початку вересня її надавали у Варшаві. Отже, отримати державні послуги за кордоном стає ще зручніше. За перші два дні, як послугу надають у Гданську, нею встигли скористатись 17 українців», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Записатись на обмін можливо онлайн через електронну чергу та в порядку «живої» черги - отримавши талон безпосередньо в приміщенні ДП «Документ».
Важливо, що послуга обміну надається лише особисто й за наявності фізичного документу, оскільки наявне свідоцтво водія потрібно передати адміністратору центру ДП «Документ». Необхідні документи для отримання послуги:
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- паспорт громадянина України;
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- довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
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- посвідчення водія, яке підлягає обміну.
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Послугу обміну посвідчення надають:
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- у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім’я, по батькові чи стать);
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- коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії — 2 роки);
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- у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).
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Послугу можна отримати в ДП «Документ» за адресою: Гданськ, 80-809, Cienista, 30, (ТЦ «Kaufland - Galeria Chełm»).
Доповнення
Громадяни України, які живуть у Варшаві, з 22 вересня мають можливість обміняти українське посвідчення водія лише за день.